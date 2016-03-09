بيتك: بنوك الكويت عرضت 3-5 مليارات دينار لتمويل عجز الموازنة في 3 سنوات

من أحمد حجاجي

الكويت 9 مارس آذار (رويترز) - قال رئيس مجلس إدارة بيت التمويل الكويتي (بيتك) حمد المرزوق اليوم الأربعاء إن البنوك الكويتية عرضت على الحكومة تمويل جزء من عجز الموازنة بمبلغ يتراوح بين ثلاثة مليارات وخمسة مليارات دينار (10-16.7 مليار دولار) خلال 3 سنوات.

وكانت وزارة المالية الكويتية قالت في يناير كانون الثاني إن ميزانية 2016-2017 ستتضمن عجزا ماليا قدره 12.2 مليار دينار بما يوازي 64 في المئة من إجمالي المصروفات المقدرة وذلك في ظل الهبوط المستمر لأسعار النفط.

وعن وحدة بيتك في ماليزيا قال المرزوق خلال ملتقى الكويت للاستثمار "نعيد هيكلة بيتك ماليزيا حاليا بالتركيز على نشاط التجزئة."

وبيتك هو ثاني أكبر بنك في الكويت وأحد أقدم البنوك الإسلامية في العالم.