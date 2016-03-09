وزير: الكويت مستمرة في الإنفاق الرأسمالي رغم هبوط أسعار النفط

من أحمد حجاجي

الكويت 9 مارس آذار (رويترز) - قال وزير المالية الكويتي أنس الصالح اليوم الأربعاء إن الدولة مستمرة في الإنفاق الرأسمالي رغم هبوط أسعار النفط وإنها تحاول في الوقت نفسه السيطرة على الإنفاق الجاري.

وقال الصالح في كلمة أمام ملتقى الكويت للاستثمار "الحكومة تراجع تشريعا يتعلق بالإعسار المالي تمهيدا لإرساله للبرلمان."

وأضاف الوزير "لن نلغي أو نؤجل أي مشاريع بنية تحتية أو مشروعات تنمية جراء هبوط النفط."

وتضررت الكويت عضو منظمة أوبك والتي تعتمد على عائدات النفط في تمويل نحو 90 بالمئة من ميزانيتها العامة بشدة جراء هبوط أسعار النفط حوالي 70 بالمئة منذ منتصف عام 2014.