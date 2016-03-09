مقدمة 1-الكويت تبحث إصدار سندات والبنوك تقيم القدرة على الشراء

(لإضافة تعليق رئيس بيت التمويل الكويتي عن طاقة الاستثمار المصرفي وخلفية)

الكويت 9 مارس آذار (رويترز) - قال وزير المالية الكويتي أنس الصالح اليوم الأربعاء إن الكويت تجري محادثات مع مستشارين بشأن إصدار سيادي محتمل للسندات وإنها تدرس إصدار سندات محلية ودولية.

ولم يذكر الصالح الذي كان يتحدث للصحفيين على هامش مؤتمر مالي التفاصيل. وبدأت الحكومة السحب من إحتياطياتها المالية لتغطية جزء من عجز الميزانية الناجم عن أسعار النفط المنخفضة لكنها تريد البدء بإصدار ديون للحد من سرعة السحب وتطوير السوق المالية المحلية.

وأبلغ حمد عبد المحسن المرزوق رئيس مجلس إدارة بيت التمويل الكويتي أن الحكومة طلبت تقريرا من البنوك المحلية عن قدرتها على تمويل العجز وما إذا كان النظام المصرفي يتمتع بسيولة كافية.

وقال إن البنوك المحلية قدمت دراسة إلى وزارة المالية والبنك المركزي قدرت فيها أن البنوك قادرة على تمويل ما بين ثلاثة وخمسة مليارات دينار (عشرة مليارات و16.7 مليار دولار) على مدى الأعوام الثلاثة المقبلة.