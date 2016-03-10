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كيبكو الكويتية تتم عملية إصدار سندات بقيمة 500 مليون دولار

Thu Mar 10, 2016 6:42am GMT
 
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الكويت 10 مارس آذار (رويترز) - قالت شركة مشاريع الكويت القابضة (كيبكو) اليوم الخميس إنها أتمت عملية إصدار سندات بقيمة 500 مليون دولار لأجل أربع سنوات بفائدة ثابتة قدرها خمسة بالمئة.

وقالت الشركة في بيان لبورصة الكويت إن هذه السندات مدرجة في سوق لندن للأوراق المالية وتأتي "تحت مظلة برنامج الشركة لإصدار أوراق مالية متوسطة الأجل باليورو (‭EMTN‬) بقيمة 3 مليارات دولار أمريكي."

وأضاف البيان أن هذا الاصدار سيتم استخدامه "لتمويل أغراض الشركة العامة كما سيساهم في إطالة أمد استحقاقات ديون الشركة وتنويع قاعدة مستثمريها."

وذكر أن هذا الاصدار "سوف يكون له أثر إيجابي على البيانات المالية للشركة وذلك عبر انخفاض المصاريف التمويلية بما يعادل 20 مليون دولار أمريكي" سنويا. (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522284820- تحرير عبد المنعم درار)
 