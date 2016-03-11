مصدر: الكويت ترفع سعر بيع الخام إلى آسيا في أبريل 5 سنتات
سنغافورة 11 مارس آذار (رويترز) - قال مصدر مطلع اليوم الجمعة إن الكويت حددت سعر البيع الرسمي لشحنات النفط الخام إلى المشترين في آسيا في أبريل نيسان عند متوسط سعر خامي عمان ودبي مخصوما منه 2.85 دولار للبرميل وذلك بزيادة قدرها خمسة سنتات عن الشهر السابق.
وكانت الكويت العضو في أوبك حددت سعر البيع الرسمي عند 2.90 دولار للبرميل دون متوسط سعر خامي عمان ودبي في الشحنات تحميل مارس آذار.
وترتبط المعادلة السعرية للنفط الخام الكويتي عموما بسعر الخام العربي المتوسط الذي تنتجه المملكة العربية السعودية. (إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية)
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