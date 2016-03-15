Sun 25 Dec 2016 | 0:38 GMT
أنت هنا الصفحة الرئيسية > الأخبار > موضوع
الصفحة الرئيسية
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
أخبار الاقتصاد
أخبار عالمية
أخبار الرياضة
منوعات
العلوم البيئة
مؤشرات عالمية
الفيديو
Products & Services
Support
Partner services
Career Centre
About Thomson Reuters

جدول-تباطؤ الإقراض المصرفي بالكويت في يناير

Tue Mar 15, 2016 3:43pm GMT
 
[-] نص [+] 

15 مارس آذار (رويترز) - أظهرت بيانات من بنك الكويت المركزي
اليوم الثلاثاء تسارع نمو المعروض النقدي (ن2) إلى اثنين بالمئة
على أساس سنوي في يناير كانون الثاني من 1.2 بالمئة في ديسمبر
كانون الأول.
    لكن نمو الإقراض المصرفي للقطاع الخاص تباطأ إلى 7.1 بالمئة من
7.6 بالمئة.
    
 المعروض النقدي (%)        يناير 2016    ديسمبر 2015    يناير
2015
 التغير السنوي (ن1)          -1.9          -3.8           4.2
 التغير السنوي (ن2)           2.0           1.2           2.6
 التغير السنوي (ن2-ن1)       3.6           3.2           2.0
 مطالبات البنوك على
 القطاع الخاص               7.1           7.6           5.0
    
الأصول الأجنبية للبنك المركزي
 بالمليار دينار           7.904       7.800       8.576 التغير
السنوي (%)          -7.8          -9.3           5.8
    
    ملحوظة: نسب التغير حسبتها رويترز من واقع البيانات الرسمية.
أرقام المعروض النقدي قبل عام معدلة.

 (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية)
 