جدول-تباطؤ الإقراض المصرفي بالكويت في يناير

15 مارس آذار (رويترز) - أظهرت بيانات من بنك الكويت المركزي اليوم الثلاثاء تسارع نمو المعروض النقدي (ن2) إلى اثنين بالمئة على أساس سنوي في يناير كانون الثاني من 1.2 بالمئة في ديسمبر كانون الأول. لكن نمو الإقراض المصرفي للقطاع الخاص تباطأ إلى 7.1 بالمئة من 7.6 بالمئة. المعروض النقدي (%) يناير 2016 ديسمبر 2015 يناير 2015 التغير السنوي (ن1) -1.9 -3.8 4.2 التغير السنوي (ن2) 2.0 1.2 2.6 التغير السنوي (ن2-ن1) 3.6 3.2 2.0 مطالبات البنوك على القطاع الخاص 7.1 7.6 5.0 الأصول الأجنبية للبنك المركزي بالمليار دينار 7.904 7.800 8.576 التغير السنوي (%) -7.8 -9.3 5.8 ملحوظة: نسب التغير حسبتها رويترز من واقع البيانات الرسمية. أرقام المعروض النقدي قبل عام معدلة. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية)