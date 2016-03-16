مقدمة 1-منتجو النفط يجتمعون في ابريل لبحث تثبيت الإنتاج ولو بدون إيران

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من رانيا الجمل وأليكس لولر

16 مارس آذار (رويترز) - قالت مصادر من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) إن منتجي النفط بمن فيهم الأعضاء الخليجيون بالمنظمة يؤيدون عقد اجتماع الشهر المقبل لبحث اتفاق على تجميد مستويات الإنتاج حتى وإن امتنعت إيران عن المشاركة وذلك مع تزايد الضغوط السياسية لتعزيز الأسعار.

وقال وزير الطاقة القطري محمد بن صالح السادة إن منتجي النفط من داخل أوبك وخارجها سيعقدون اجتماعا في الدوحة يوم 17 أبريل نيسان عقب اتفاق السعودية وقطر وفنزويلا وروسيا في فبراير شباط على تثبيت الإنتاج.

وقال السادة في بيان إنه حتى اليوم تحظى المبادرة بدعم حوالي 15 منتجا من الدول الأعضاء في المنظمة وخارجها يساهمون بنحو 73 في المئة من حجم إنتاج النفط العالمي. وتتولى قطر رئاسة أوبك في 2016 وتتولى تنظيم هذه الجهود.

وارتفعت أسعار النفط اليوم الأربعاء بدعم من الإعلان عن الاجتماع وبوادر متزايدة على انخفاض إنتاج الخام الأمريكي. واقترب سعر خام برنت من 40 دولارا للبرميل مرتفعا من أدنى مستوياته في 12 عاما الذي سجله في يناير كانون الثاني حين بلغ 27.10 دولار للبرميل.

وقالت مصادر أوبك إن امتناع إيران عن المشاركة في مثل هذا الاتفاق قد يكون حجر عثرة في طريق التوصل لاتفاق أوسع نطاقا. وتعكف طهران على زيادة صادراتها من النفط لاستعادة حصتها السوقية بعد رفع العقوبات عنها في يناير كانون الثاني.

غير أن وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك قال يوم الاثنين بعد محادثات في طهران إن من المحتمل توقيع اتفاق في ابريل نيسان واستثناء إيران منه. وأشارت مصادر أوبك إلى أن استثناء إيران لن يحول دون التوصل لاتفاق.