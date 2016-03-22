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وزير النفط الكويتي بالوكالة لا يتوقع ارتفاعا كبيرا في أسعار النفط حاليا

Tue Mar 22, 2016 12:32pm GMT
 
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الكويت 22 مارس آذار (رويترز) - قال أنس الصالح وزير النفطي الكويتي بالوكالة إنه من غير المتوقع أن يكون هناك ارتفاع كبير في أسعار النفط حاليا.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الثلاثاء عن الوزير قوله إن الدراسات تشير إلى أن الفائض في العرض أعلى من الطلب "بالتالي من غير المتوقع في الوقت الراهن أن يكون هناك ارتفاع كبير في أسعار النفط."

وأضاف "قد نرى بعض التحسن في الأسعار لكن دون مستويات 100 دولار التي شهدتها السنوات الخمس السابقة." (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522284820- تحرير نادية الجويلي)
 