دار الاستثمار الكويتية تبحث مع الدائنين إعادة هيكلة جديدة لديون بقيمة 2.7 مليار دولار

من توم أرنولد

دبي 22 مارس آذار (رويترز) - بدأت دار الاستثمار الكويتية محادثات مع الدائنين حول خطة إعادة هيكلة جديدة لديون بقيمة 813 مليون دينار (2.7 مليار دولار) بعدما رفضت محكمة محاولة سابقة.

وبذلت دار الاستثمار -ومعظم أصولها في التمويل والعقارات- جهودا مضنية لسداد مستحقات الدائنين بعدما تراكمت ديونها أثناء الأزمة المالية.

ومنيت أحدث خططها -التي تسمى دسمان- بالفشل الشهر الماضي حينما رفضت محكمة الاستئناف الكويتية طلبا لفرض الخطة على جميع الدائنين بموجب قانون الاستقرار المالي في البلاد.

ونتج عن ذلك اجتماع نظمته الشركة للدائنين البالغ عددهم حوالي 80 دائنا اليوم الثلاثاء وحضره حوالي نصفهم.

وقال مصدر مطلع إن الاجتماع كان "بناء" حيث إتفق الطرفان على مناقشة صفقة إعادة هيكلة جديدة ربما تعرض على الدائنين في الأسابيع القادمة.

وتملك دار الاستثمار حصة قدرها 19.95 بالمئة في بنك بوبيان الكويتي بحسب موقعها الألكتروني إضافة إلى حصة في أوكيانا العقارية التي تملك جزءا من مشروع جزر العالم في دبي.