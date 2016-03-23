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زين السعودية تدرس بيع أبراج الاتصالات أو الملكية المشتركة لها

Wed Mar 23, 2016 8:15am GMT
 
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الرياض 23 مارس آذار (رويترز) - قال الرئيس التنفيذي لزين السعودية اليوم الأربعاء إن الشركة تدرس مقترحات لبيع أبراج الاتصالات التابعة لها أو الملكية المشتركة لها.

وقال حسان قباني إن الخطط مازالت قيد الدراسة.

وأضاف في تصريحات للصحفيين على هامش مؤتمر أنه لا يستطيع التحدث عن التقدم الذي أحرزته الشركة في هذا الصدد لكنه أشار إلى أن زين تضع ذلك ضمن خياراتها.

كانت رويترز قالت في 16 مارس آذار إن زين الكويتية - الشركة الأم لزين السعودية - تنقح قائمة المتنافسين المحتملين على أبراجها في السعودية والكويت. (إعداد إسلام يحيى للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)
 