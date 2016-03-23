إعادة-مقدمة 1-زين السعودية تدرس بيع أبراج الاتصالات أو الملكية المشتركة لها

(لإضافة الاسم الأول لرئيس شركة زين في الفقرة الثالثة)

من كاتي بول

الرياض 23 مارس آذار (رويترز) - قال الرئيس التنفيذي لزين السعودية اليوم الأربعاء إن الشركة تدرس مقترحات لبيع أبراج الاتصالات التابعة لها أو الملكية المشتركة لتلك الأبراج.

ويتزايد حرص الشركات المشغلة لخدمات الهاتف المحمول على بيع الأبراج التي تراجعت ميزتها التنافسية بسبب جودة وتغطية الشبكات المشابهة على نطاق واسع لكن أيا من مثل تلك الصفقات لم يكتمل في منطقة الشرق الأوسط.

تأتي تصريحات حسان قباني بعد تقرير نشره موقع مال السعودي الشهر الماضي بخصوص مباحثات بين زين السعودية وشركتي الاتصالات الأخريين في المملكة موبايلي والاتصالات السعودية لتأسيس شركة تتقاسم ملكية الأبراج.

وقال قباني للصحفيين على هامش مؤتمر إن شركته سمعت شأنها شأن الجميع أن منافسيها يدرسون هذه الخطوة أيضا. وأضاف أن الكثير من شركات الأبراج تبدي اهتماما كبيرا بالسوق السعودية فيما يتعلق بهذا النشاط.

كانت رويترز قالت في 16 مارس آذار نقلا عن مصادر على دراية بالموضوع إن زين الكويتية - الشركة الأم لزين السعودية - تنقح قائمة المتنافسين المحتملين على أبراجها في السعودية والكويت. وقالت المصادر إن عائد بيع أبراج زين البالغ عددها سبعة آلاف برج سيستخدم لسداد بعض الديون.

وقد يسمح بيع الأبراج أيضا للمشغلين بتخفيض التكاليف التشغيلية والرأسمالية.