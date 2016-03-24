التضخم السنوي في الكويت يتراجع إلى 3.1% في فبراير

24 مارس آذار (رويترز) - أصدرت الإدارة المركزية للإحصاء في الكويت اليوم الخميس البيانات التالية لأسعار المستهلكين في فبراير شباط:

ملحوظة: ارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات التي تشكل أكثر من 18بالمئة من سلة الأسعار 4.8 بالمئة عنها قبل عام. وصعدت تكلفة الإسكان التي تشكل حوالي 29 بالمئة من نفقات المستهلكين ستة بالمئة. (إعداد علاء رشدي للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)