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التضخم السنوي في الكويت يتراجع إلى 3.1% في فبراير

Thu Mar 24, 2016 10:58am GMT
 
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24 مارس آذار (رويترز) - أصدرت الإدارة المركزية للإحصاء في الكويت اليوم الخميس البيانات التالية لأسعار المستهلكين في فبراير شباط:

التضخم فبراير 2016 يناير 2016 فبراير 2015 التغير الشهري 0.0 0.1 0.2 التغير السنوي 3.1 3.3 2.9

ملحوظة: ارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات التي تشكل أكثر من 18بالمئة من سلة الأسعار 4.8 بالمئة عنها قبل عام. وصعدت تكلفة الإسكان التي تشكل حوالي 29 بالمئة من نفقات المستهلكين ستة بالمئة. (إعداد علاء رشدي للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
 