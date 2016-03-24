دول الخليج تنوي خفض رسوم التجوال 40% داخل مجلس التعاون من 1 أبريل

دبي 24 مارس آذار (رويترز) - نقلت وسائل إعلام رسمية اليوم الخميس عن مسؤول قوله إن مجلس التعاون الخليجي سيخفض أسعار إجراء واستقبال المكالمات والرسائل النصية لمستخدمي خدمات التجوال في دول المجلس الست بنسبة 40 في المئة في المتوسط اعتبارا من الأول من أبريل نيسان المقبل.

وأعلن أعضاء المجلس البحرين والكويت وقطر وسلطنة عمان والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة في يونيو حزيران الماضي أن المجلس سيخفض تلك الرسوم بشكل مطرد اعتبارا من الأول من أبريل نيسان لكنهم لم يحددوا قدر التخفيض.

وقال المجلس في ذلك الوقت إنه سيجري تخفيض تعريفات المكالمات والرسائل النصية بشكل مطرد على مدار ثلاث سنوات ورسوم خدمات البيانات على مدار خمس سنوات.

لكن البيان الذي نشرته وكالات الأنباء الرسمية في السعودية والإمارات على موقعها الألكتروني اليوم الخميس نقلا عن عبدالله الشبلي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي لم يتطرق بأي شكل من الأشكال إلى تخفيض تعريفة خدمات البيانات.

وذكر البيان أن التخفيضات جزء من خطط لتكامل اقتصادي أوسع بين دول المجلس متوقعا أن تتيح للمستخدمين توفير 1.14 مليار دولار لكنه لم يحدد إطارا زمنيا لذلك.