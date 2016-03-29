وزير النفط الكويتي: اتفقنا مع السعودية على استئناف إنتاج حقل الخفجي المشترك

الكويت 29 مارس آذار (رويترز) - قال وزير النفط الكويتي بالوكالة أنس الصالح اليوم الثلاثاء إن بلاده اتفقت مع السعودية على استئناف الإنتاج في حقل الخفجي النفطي المشترك بعد توقفه نحو عام ونصف العام.

وقال الصالح -الذي يتولى أيضا منصب وزير المالية- في مجلس الأمة (البرلمان) "إنتاج حقل الخفجي المشترك مع السعودية سيبدأ صغيرا ثم يزداد طبقا للاعتبارات البيئية."