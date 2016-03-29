برلمان الكويت يناقش تعديلات في قانون المناقصات لمنع التلاعب

من أحمد حجاجي

الكويت 29 مارس آذار (رويترز) - قال رئيس اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأمة الكويتي اليوم الثلاثاء إن المجلس يستعد لمناقشة تعديلات مهمة على قانون المناقصات العامة غدا الأربعاء بهدف زيادة الشفافية ومنع التلاعب.

وقال فيصل الشايع لرويترز إن التعديلات ستضيف 47 مادة للقانون وستشمل بعض المواد القديمة أيضا.

واعتبر أن المواد الجديدة ستجعل القانون "شاملا" مع كثير من "التحديد" للنقاط التي لم تكن واضحة في القانون القديم وأنه يغطي "كل الثغرات التي كانت موجودة في السابق".

والمناقصات العامة أحد أهم الموارد التي تعتمد عليها الشركات الخاصة في الكويت عضو منظمة أوبك.

وأوضح الشايع أنه طبقا للتعديلات الجديدة سيكون التقدم للمناقصات الحكومية للشركات المتنافسة من خلال مظروفين الأول للمواصفات الفنية والثاني للجوانب المالية ولن يفتح مظروف الجوانب المالية لأي شركة متنافسة دون الموافقة أولا على المواصفات الفنية.

وأضاف أن القانون سيتضمن عقوبات على المقاولين الذين يفوزون بمناقصات ثم يتنازلون عنها لمن يليهم في الترتيب حيث سيجري سحب تأمين الشركة التي تقوم بهذا وإذا تكرر الأمر فستمنع من دخول المناقصات.