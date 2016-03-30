بي.بي توقع اتفاقا مع البترول الكويتية لاستكشاف فرص الاستثمار المشترك
30 مارس آذار (رويترز) - بي.بي:
* تقول إنها وقعت اتفاقا مع مؤسسة البترول الكويتية بشأن التعاون في مجالات النفط والغاز والبتروكيماويات.
* تقول إنها وقعت مع مؤسسة البترول الكويتية اتفاق إطار لاستكشاف الفرص المحتملة للاستثمار والتعاون في مشروعات في المستقبل.
* الاتفاق يشمل أيضا خطة لدراسة فرص الاستثمار المشترك في استكشاف النفط والغاز مستقبلا داخل الكويت وخارجها. (إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
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