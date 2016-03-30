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بي.بي توقع اتفاقا مع البترول الكويتية لاستكشاف فرص الاستثمار المشترك

Wed Mar 30, 2016 12:01pm GMT
 
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30 مارس آذار (رويترز) - بي.بي:

* تقول إنها وقعت اتفاقا مع مؤسسة البترول الكويتية بشأن التعاون في مجالات النفط والغاز والبتروكيماويات.

* تقول إنها وقعت مع مؤسسة البترول الكويتية اتفاق إطار لاستكشاف الفرص المحتملة للاستثمار والتعاون في مشروعات في المستقبل.

* الاتفاق يشمل أيضا خطة لدراسة فرص الاستثمار المشترك في استكشاف النفط والغاز مستقبلا داخل الكويت وخارجها. (إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
 