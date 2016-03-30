بي.بي توقع اتفاقا مع البترول الكويتية لاستكشاف فرص الاستثمار المشترك

30 مارس آذار (رويترز) - بي.بي:

* تقول إنها وقعت اتفاقا مع مؤسسة البترول الكويتية بشأن التعاون في مجالات النفط والغاز والبتروكيماويات.

* تقول إنها وقعت مع مؤسسة البترول الكويتية اتفاق إطار لاستكشاف الفرص المحتملة للاستثمار والتعاون في مشروعات في المستقبل.