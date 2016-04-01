اتحاد المصارف العربية يختار ممثل الكويت محمد الصباح رئيسا

بيروت أول أبريل نيسان (رويترز) - قال اتحاد المصارف العربية في بيان أصدره اليوم الجمعة إن مجلس إدارته اختار ممثل المصارف الكويتية الشيخ محمد الجراح الصباح لتولي منصب رئيس الاتحاد خلفا لمحمد كمال الدين بركات ممثل المصارف المصرية.

وذكر البيان أن انتخاب الصباح الذي يشغل أيضا منصب رئيس بنك الكويت الدولي جاء بإجماع آراء أعضاء مجلس الإدارة خلال الاجتماع الذي عقد يوم الأربعاء الماضي بالتزامن مع أعمال مؤتمر التكامل المصرفي العربي.

وسيشغل الصباح المنصب لمدة ثلاث سنوات بحسب البيان الذي كشف أيضا عن انتخاب ممثل المصارف السودانية مساعد عبد الكريم نائباً لرئيس مجلس إدارة الاتحاد في حين جرى انتخاب ممثل المصارف اللبنانية جوزف طربيه رئيسا للجنة التنفيذية ومحمد بن يوسف ممثل المصارف المشتركة نائباً له.