الكويت: كل المؤشرات تدل على اتفاق مبدئي لتثبيت الإنتاج في اجتماع الدوحة

الكويت 5 أبريل نيسان (رويترز) - قالت نوال الفزيع محافظ الكويت في أوبك اليوم الثلاثاء إن كل المؤشرات تدل على أنه سيكون هناك اتفاق مبدئي على تثبيت الإنتاج في اجتماع الدوحة.

ودعت قطر أعضاء أوبك وكبار منتجي النفط خارج المنظمة إلى الاجتماع في 17 أبريل نيسان للاتفاق على تجميد للإمدادات في أعقاب اتفاق مبدئي في فبراير شباط بين أعضاء أوبك السعودية وقطر وفنزويلا إضافة إلى روسيا -وهي منتج رئيسي خارج المنظمة- لإبقاء الإمدادات عند مستويات يناير كانون الثاني.

وأضافت الفزيع في ندوة بوزارة النفط الكويتية اليوم أن "سوق النفط ستتوازن في النصف الثاني من هذا العام ليتراوح سعر خام برنت بين 45 و60 دولارا للبرميل من هذا التاريخ (النصف الثاني) وحتى عام 2018."

وهبطت أسعار النفط للجلسة الثالثة على التوالي اليوم مع تراجع الطلب على البنزين والشكوك المستمرة بشأن إمكانية توصل منتجي النفط الخام لاتفاق لتقليص تخمة المعروض.