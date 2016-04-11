مصدر: الكويت تخفض سعر بيع الخام إلى آسيا في أبريل 5 سنتات
سنغافورة 11 أبريل نيسان (رويترز) - قال مصدر مطلع اليوم الاثنين إن الكويت حددت سعر البيع الرسمي لشحنات النفط الخام إلى المشترين في آسيا في مايو ايار عند متوسط سعر خامي عمان ودبي مخصوما منه 2.90 دولار للبرميل وذلك بانخفاض قدره خمسة سنتات عن الشهر السابق.
وكانت الكويت العضو في أوبك حددت سعر البيع الرسمي عند 2.85دولار للبرميل دون متوسط سعر خامي عمان ودبي في الشحنات تحميل ابريل نيسان.
وترتبط المعادلة السعرية للنفط الخام الكويتي عموما بسعر الخام العربي المتوسط الذي تنتجه المملكة العربية السعودية. (إعداد مروة رشاد للنشرة العربية)
© Thomson Reuters 2016 All rights reserved.