إضراب لعمال النفط بالكويت من الأحد
الكويت 11 أبريل نيسان (رويترز) - أعلن اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات الكويتي اليوم الاثنين إضرابا شاملا عن العمل يبدأ من الساعة السابعة صباحا بالتوقيت المحلي يوم الأحد المقبل الموافق 17 ابريل نيسان.
وقال سيف القحطاني رئيس الاتحاد في مؤتمر صحفي "يجد الاتحاد نفسه مضطرا لاتخاذ القرار الصعب بالتصعيد إلى أبعد مدى."
جاء هذا عقب اجتماع طارئ للجمعية العامة للاتحاد الذي يضم جميع نقابات الشركات النفطية وصناعة البتروكيماويات في الكويت ويهدف الإضراب إلى الضغط على الحكومة لاستثناء القطاع من مشروع يتضمن هيكلا جديدا للمستحقات المالية والمزايا الوظيفية. (تغطية صحفية أحمد حجاجي في الكويت - إعداد وتحرير أحمد إلهامي)
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