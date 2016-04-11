إضراب لعمال النفط بالكويت من الأحد

الكويت 11 أبريل نيسان (رويترز) - أعلن اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات الكويتي اليوم الاثنين إضرابا شاملا عن العمل يبدأ من الساعة السابعة صباحا بالتوقيت المحلي يوم الأحد المقبل الموافق 17 ابريل نيسان.

وقال سيف القحطاني رئيس الاتحاد في مؤتمر صحفي "يجد الاتحاد نفسه مضطرا لاتخاذ القرار الصعب بالتصعيد إلى أبعد مدى."