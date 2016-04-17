كونا: مؤسسة البترول الكويتية تقول إن صادرات النفط لم تتأثر بالإضراب

دبي 17 أبريل نيسان (رويترز) - قال طلال الخالد الصباح المتحدث الرسمي باسم القطاع النفطي في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الأحد إن صادرات الكويت لم تتأثر بالإضراب الذي بدأ اليوم في القطاع.