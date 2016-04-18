ايدميتسو والبترول الكويتية العالمية تسعيان لإقامة مشروع مشترك في فيتنام

طوكيو 18 أبريل نيسان (رويترز) - قالت شركة التكرير اليابانية إيدميتسو كوسان اليوم الاثنين إنها تقدمت مع شركة البترول الكويتية العالمية الحكومية بطلب إلى فيتنام لتأسيس مشروع مشترك لبيع المنتجات النفطية في البلد الواقع بجنوب شرق آسيا.

وتشارك الشركتان في بناء ثاني مصفاة للنفط في فيتنام وهي مصفاة نجي سون البالغة طاقتها 200 ألف برميل يوميا والمقرر أن يبدأ تشغيلها في صيف عام 2017.

وقال متحدث باسم إيدميتسو إن المشروع المشترك يهدف لإقامة محطات وقود في فيتنام بداية من أوائل العام المقبل وبدء عمليات البيع بالجملة أو البيع المباشر للشركات في المستقبل.