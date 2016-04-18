استطلاع-انخفاض توقعات نمو الناتج المحلي بالخليج رغم تعافي النفط

من أندرو تورشيا

دبي 18 أبريل نيسان (رويترز) - أظهر استطلاع لرويترز أن المحللين واصلوا خفض توقعاتهم للنمو الاقتصادي لدول الخليج المصدرة للنفط رغم تعافي أسعار الخام بسبب التأثير الناجم عن السياسات التقشفية التي تتبناها الحكومات.

وارتفع سعر خام القياس العالمي مزيج برنت إلى نحو 40 دولارا للبرميل من حوالي 30 دولارا منذ الاستطلاع السابق الذي أجري في أوائل يناير كانون الثاني.

غير أن ذلك لن يعزز النمو في الأمد القصير بسبب استمرار الحكومات في اتخاذ إجراءات تقشفية جديدة للحد من عجز الموازنة الناجم عن تدني أسعار النفط.

وأظهر الاستطلاع الجديد الذي شمل 19 محللا أنهم خفضوا متوسط توقعاتهم للنمو في 2016 لخمس من الدول الست في مجلس التعاون الخليجي باستثناء الكويت. وخفض المحللون توقعاتهم لنمو الدول الست جميعا في 2017.