مقدمة 1-استطلاع-انخفاض توقعات نمو الناتج المحلي بالخليج رغم تعافي النفط

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من أندرو تورشيا

دبي 18 أبريل نيسان (رويترز) - أظهر استطلاع لرويترز أن المحللين واصلوا خفض توقعاتهم للنمو الاقتصادي لدول الخليج المصدرة للنفط رغم تعافي أسعار الخام بسبب التأثير الناجم عن السياسات التقشفية التي تتبناها الحكومات.

وارتفع سعر خام القياس العالمي مزيج برنت إلى نحو 40 دولارا للبرميل من حوالي 30 دولارا منذ الاستطلاع السابق الذي أجري في أوائل يناير كانون الثاني.

غير أن ذلك لن يعزز النمو في الأمد القصير بسبب استمرار الحكومات في اتخاذ إجراءات تقشفية جديدة للحد من عجز الموازنة الناجم عن تدني أسعار النفط.

ومنذ يناير كانون الثاني أخذت دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان إجراءات جديدة لخفض الإنفاق أو زيادة الضرائب والرسوم بينما تدرس دول أخرى خطوات مماثلة.

وقال إلياس بخعازي كبير الخبراء الاقتصاديين في بنك الكويت الوطني "تمر منطقة الخليج بعامين من التباطؤ بينما تستقر الأوضاع في سوق النفط وتستوعب المنطقة هبوط أسعار النفط والإصلاحات المالية.

"يختلف تأثير تلك العملية بين الدول لكنه نمط شائع."