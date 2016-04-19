بيانات ملاحية: الكويت تحمل نفطا للتصدير رغم الإضراب

سنغافورة 19 أبريل نيسان (رويترز) - أظهرت بيانات ملاحية أن الكويت حملت نفطا خاما على ناقلة عملاقة يوم الاثنين رغم إضراب العاملين في قطاع النفط والغاز الذي أدى لانخفاض إنتاج البلاد بنسبة 60 في المئة.

وأظهرت بيانات المتابعة الحية لحركة الشحن علي برنامج تومسون رويترز ايكون أن الكويت حملت الناقلة بي.دبليو أولان بمليوني برميل من الخام من ميناء الأحمدي وأن الناقلة ستبحر إلى أولسان في كوريا الجنوبية.

وتشير البيانات إلى أن ثلاث ناقلات عملاقة ترسو حاليا قبالة الميناء الكويتي في انتظار تحميلها بالخام.

ونزل إ‭‬‬نتاج الخام الكويتي إلى 1.1 مليون برميل يوميا يوم الأحد من 2.8 مليون في مارس آذار وتراجع إنتاج المصافي بنسبة 45 في المئة بعدما بدأ آلاف العاملين إضرابا عن العمل.