إتحاد عمال الكويت: الإضراب مستمر حتى تنفيذ المطالب
الكويت 19 أبريل نيسان (رويترز) - قال المتحدث باسم إتحاد عمال الكويت اليوم الثلاثاء إن الإضراب الذي يشهده قطاع النفط منذ يوم الأحد مستمر حتى تنفيذ مطالب العمال.
وأبلغ المتحدث فرحان العجمي مؤتمرا صحفيا "الإلغاء مرتبط بإلغاء القرارات الصادرة من مؤسسة البترول التي إنتزعت الحقوق المكتسبة للعمال واستثناء القطاع النفطي من البديل الاستراتيجي ثم العودة لطاولة المفاوضات." (تغطية صحفية أحمد حجاجي في الكويت - إعداد أحمد إلهامي - تحرير وجدي الألفي)
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