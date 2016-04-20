ناقلات النفط تصطف في مرفأ كويتي بعد انتهاء إضراب

من فلورانس تان وكيث واليس

سنغافورة 20 أبريل نيسان (رويترز) - اصطفت ست ناقلات عملاقة في مرفأ تصدير النفط بدولة الكويت لتحميل الخام اليوم الأربعاء مع عودة القطاع تدريجيا إلى طبيعته بعد أن أنهى عمال إضرابا استمر ثلاثة أيام وأدى إلى تقلص إنتاج البلاد من النفط.

وبدأ عمال النفط في الكويت إضرابا يوم الأحد أدى إلى تقلص إنتاج البلاد من الخام إلى نحو النصف بالإضافة إلى تعطل عمليات التكرير هناك.

وقال مصدر في القطاع إن الكويت رفعت إنتاجها من الخام إلى 1.6 مليون برميل يوميا اليوم الأربعاء مقابل 1.1 مليون برميل يوميا يوم الأحد الماضي و2.8 مليون برميل يوميا في مارس آذار.

وقال أحد المتعاملين في القطاع لدى شركة من شمال آسيا "ما زال هناك بعض المشترين القلقين بشأن تحميل النفط."

ووصلت سبع ناقلات نفط عملاقة إلى ميناء الأحمدي منذ يوم السبت الماضي بحسب ما أظهرته بيانات تومسون رويترز. وجرى تحميل إحدى تلك الناقلات يوم الاثنين وهي في طريقها الآن إلى كوريا الجنوبية.