هيئة السوق توافق على زيادة رأسمال الكويت الوطني 6.5%

الكويت 24 أبريل نيسان (رويترز) - وافقت هيئة أسواق المال الكويتية على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع لبنك الكويت الوطني بنسبة 6.5 بالمئة إلى 563.566 مليون دينار (1.866 مليار دولار) من 529.17 مليون دينار.

وقال البنك في بيان لبورصة الكويت اليوم الأحد إن زيادة رأس المال ستكون من خلال إصدار نحو 344 مليون سهم بقيمة اسمية 100 فلس للسهم الواحد مضافا اليها علاوة إصدار بقيمة 300 فلس للسهم وتخصص للمساهمين المسجلين بسجلات البنك في اليوم السابق لاستدعاء الزيادة.