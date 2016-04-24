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جدول-التضخم السنوي في الكويت مستقر عند 3.1% في مارس

Sun Apr 24, 2016 11:31am GMT
 
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24 أبريل نيسان (رويترز) - أصدرت الإدارة المركزية للإحصاء في
الكويت اليوم الأحد البيانات التالية لأسعار المستهلكين في مارس
آذار:
        
التضخم (%)        مارس 2016    فبراير 2016     مارس 2015
 التغير الشهري      0.7           0.0           0.7 
 التغير السنوي      3.1           3.1           3.3
    
    ملحوظة: ارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات التي تشكل أكثر من
18بالمئة من سلة الأسعار 4.1 بالمئة عنها قبل عام. قفزت تكلفة
الإسكان التي تشكل حوالي 29 بالمئة من نفقات المستهلكين 6.3
بالمئة.

 (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية)
 