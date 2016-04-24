جدول-تباطؤ الإقراض المصرفي بالكويت في فبراير إلى 6.8%

24 أبريل نيسان (رويترز) - أظهرت بيانات من بنك الكويت المركزي اليوم الأحد تسارع نمو المعروض النقدي (ن2) إلى 2.5 بالمئة على أساس سنوي في فبراير شباط من اثنين بالمئة في يناير كانون الثاني. لكن نمو الإقراض المصرفي للقطاع الخاص تباطأ إلى 6.8 بالمئة من 7.1 بالمئة. المعروض النقدي (%) فبراير 2016 يناير 2016 فبراير 2015 التغير السنوي (ن1) -4.1 -1.9 5.7 التغير السنوي (ن2) 2.5 2.0 3.8 التغير السنوي (ن2-ن1) 5.1 3.6 3.1 مطالبات البنوك على القطاع الخاص 6.8 7.1 5.3 الأصول الأجنبية للبنك المركزي بالمليار دينار 5.399 7.904 8.755 التغير السنوي (%) -4.1 -7.8 2.4 ملحوظة: نسب التغير حسبتها رويترز من واقع البيانات الرسمية. أرقام المعروض النقدي قبل عام معدلة. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية)