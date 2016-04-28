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بنك بوبيان الكويتي ينال الموافقة على إصدار صكوك لزيادة رأس المال الأساسي

Thu Apr 28, 2016 9:24am GMT
 
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دبي 28 أبريل نيسان (رويترز) - قال بنك بوبيان الكويتي في بيان اليوم الخميس إنه تلقى موافقة الجهات التنظيمية على تسويق وإصدار صكوك من المتوقع أن يبلغ حجمها 250 مليون دولار لزيادة رأسماله الأساسي.

كانت رويترز ذكرت أمس الأربعاء أن بوبيان فوض بنوكا لترتيب سلسلة من الاجتماعات مع المستثمرين في أدوات الدخل الثابت اعتبارا من يوم الأحد قبيل إصدار محتمل لصكوك مقومة بالدولار. (إعداد إسلام يحيى للنشرة العربية - تحرير عبد المنعم درار)
 