الكويت توقع عقدا لتوريد النفط مع تبراس التركية
دبي 28 أبريل نيسان (رويترز) - قالت وكالة الأنباء الكويتية اليوم الخميس إن مؤسسة البترول الكويتية وقعت عقدا لتوريد النفط الخام إلى شركة التكرير التركية تبراس لكنها لم تكشف عن تفاصيل الصفقة.
ونقلت الوكالة الرسمية عن نبيل بورسلي العضو المنتدب للتسويق العالمي في مؤسسة البترول قوله إن الاتفاق الذي قالت المؤسسة إنها وقعته يوم الاثنين جاء "في ظل احتدام المنافسة بين العديد من الدول المصدرة للنفط الخام للحصول على حصص سوقية في منطقة البحر الأبيض المتوسط."
تنتج الكويت عضو أوبك نحو ثلاثة ملايين برميل يوميا من النفط وتخطط لزيادة إنتاجها إلى 3.15 مليون برميل يوميا في الربع الثالث من 2016 وفقا لما قاله بورسلي في فبراير شباط.
وقالت مؤسسة تنظيم سوق الطاقة التركية إن تركيا استوردت 149 ألفا و227 طنا من النفط الخام من الكويت في 2015 من 25 مليون طن اشترتها من الخارج. (إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)
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