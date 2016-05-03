الرئيس التنفيذي للبترول الكويتية: النفط سيستقر عند 50-60 دولارا بنهاية 2016
دبي 3 مايو أيار (رويترز) - نقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن الرئيس التنفيذي لشركة البترول الكويتية العالمية بخيت الرشيدي قوله اليوم الثلاثاء إنه يتوقع استقرار أسعار النفط بين 50 و60 دولارا للبرميل بنهاية 2016 أو أوائل 2017.
كما نقلت عن الرشيدي قوله إن الأسعار قد تصل إلى 80 دولارا للبرميل خلال ثلاث إلى أربع سنوات. ويبلغ سعر خام القياس العالمي مزيج برنت حاليا 46 دولارا للبرميل.
وقال الرشيدي لكونا "الارتفاع في أسعار النفط يتبع العوامل الأساسية للسوق أي أوامر العرض والطلب."
وتعمل شركة البترول الكويتية العالمية في مجال تكرير وتسويق الوقود وزيوت التشحيم والمنتجات البترولية الأخرى وهي وحدة عالمية تابعة لمؤسسة البترول الكويتية الحكومية المتخصصة في النفط والغاز. (إعداد إسلام يحيى للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
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