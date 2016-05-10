مصادر: الكويت ترفع سعر نفط يونيو للمشترين الآسيويين

لندن 10 مايو أيار (رويترز) - قالت مصادر تجارية اليوم الثلاثاء إن الكويت حددت سعر البيع الرسمي لشحنات يونيو حزيران من الخام المتجهة إلى آسيا عند 1.80 دولار للبرميل دون متوسط خامي سلطنة عمان ودبي أي بزيادة 1.10 دولار للبرميل عن مايو أيار وعند أعلى مستوى في تسعة أشهر.

وهذا أعلى سعر بيع للمشترين الآسيويين منذ سبتمبر أيلول من العام الماضي.

ورفع البلد العضو في أوبك سعر البيع الرسمي لشحنات يونيو حزيران المتجهة إلى شمال غرب أوروبا 30 سنتا إلى خصم قدره 5.80 دولار للبرميل عن برنت.

وارتفع سعر البيع إلى حوض المتوسط 35 سنتا إلى ما يقل 5.40 دولار للبرميل عن برنت في حين ارتفع سعر سيدي كرير 25 سنتا إلى خصم قدره 5.15 دولار للبرميل عن برنت.