روسيا تسدد للكويت دينا بقيمة 1.7 مليار دولار يرجع للعهد السوفيتي

موسكو 20 مايو أيار (رويترز) - قالت وزارة المالية الروسية اليوم الجمعة إن روسيا سددت للكويت دينا قيمته 1.72 مليار دولار يرجع للعهد السوفيتي.

وأضافت الوزارة أن أصل الدين يبلغ 1.1 مليار دولار في حين وصلت الفوائد إلى 620 مليون دولار. وكان الاتحاد السوفيتي قد إقترض الاموال في أيامه الاخيرة في 1991 لدفع فواتير واردات "حيوية".

ولم تسدد روسيا حتى الان ديونا ترجع للعهد السوفيتي مستحقة لكوريا الجنوبية ومقدونيا والبوسنة.

وبعد زوال الاتحاد السوفيتي في 1991 أخذت روسيا على عاتقها المسؤولية عن سداد ديونه.

ووفقا لبيانات البنك المركزي الروسي فإن الديون الخارجية لروسيا حتى أول أبريل نيسان بلغت 516.1 مليار دولار وهي الادنى في خمس سنوات. وتشكل البنوك وشركات أخرى أكثر من 92 بالمئة من اجمالي الديون الخارجية.