الكويت ستوقع عقدا بقيمة مليار دولار مع ساليني امبرجيلو الإيطالية وليماك التركية
دبي 25 مايو أيار (رويترز) - قال مسؤول كويتي اليوم الأربعاء إن من المرجح أن توقع بلاده خلال أسبوعين عقدا بقيمة مليار دولار ضمن مشروع مشترك بين ساليني امبرجيلو الإيطالية وليماك التركية لبناء مدينة جنوب المطلاع.
وقال ناصر الخريبط مدير التخطيط بالمؤسسة العامة للرعاية السكنية للصحفيين على هامش مؤتمر في دبي إن العقد يشمل إنشاء طريق وتنفيذ عمليات أخرى للبنية الأساسية وسيجري تمويله من احتياطيات الحكومة الكويتية.
وأضاف أن الكويت ستوقع كذلك عقدا خلال الشهر الجاري بقيمة تتراوح بين 80 و90 مليون دولار مع هيل انترناشونال لإدارة بناء مدينة جنوب المطلاع. (إعداد مروة رشاد للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني)
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