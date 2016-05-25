مقدمة 1-الكويت ستوقع عقدا بقيمة مليار دولار مع ساليني امبرجيلو الإيطالية وليماك التركية

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من مات سميث

دبي 25 مايو أيار (رويترز) - قال مسؤول كويتي اليوم الأربعاء إن من المرجح أن توقع بلاده خلال أسبوعين عقدا بقيمة مليار دولار ضمن مشروع مشترك بين ساليني امبرجيلو الإيطالية وليماك التركية لبناء مدينة جنوب المطلاع.

وستكون هذه هي المرحلة الأولى من خطة تنمية حضرية على مساحة 100 ألف كيلومتر مربع في وسط الكويت. ومن المتوقع أن يقطنها نحو 400 ألف نسمة بعد استكمالها.

وعلى الرغم من أن الكويت واحدة من أكثر دول العالم ثراء من حيث دخل الفرد وتوفر للمواطنين معيشة مترفة طوال حياتهم إلا أنها تعاني من نقص واضح في الإسكان الذي تموله الحكومة وهو ما يؤثر على الشباب على وجه الخصوص الذين يمكن أن يجدوا أنفسهم مدرجين على قائمة انتظار لأعوام.

وقال ناصر الخريبط مدير التخطيط بالمؤسسة العامة للرعاية السكنية للصحفيين على هامش مؤتمر في دبي إن العقد يشمل إنشاء طريق وتنفيذ عمليات أخرى للبنية الأساسية وسيجري تمويله من احتياطيات الحكومة الكويتية.

وتقدر تكاليف بناء البنية التحتية والمباني العامة في المدينة بنحو 20 مليار دولار.

وقال الخريبط إنهم الآن بصدد تحديد الشروط المسبقة الواجب توافرها في المقاولين الراغبين في المشاركة بالمناقصة.

وأضاف أن الكويت ستوقع كذلك عقدا خلال الشهر الجاري بقيمة تتراوح بين 80 و90 مليون دولار مع هيل انترناشونال لإدارة بناء مدينة جنوب المطلاع.

في الوقت نفسه تعتزم الكويت صياغة واستكمال دراسة اقتصادية لمدينة جنوب سعد العبدالله التي ستقام على مساحة 60 كيلومترا مربعا.