الكويت تعتزم منح كل مواطن 75 لتر بنزين مجانا شهريا

الكويت 5 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قال رئيس مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي مرزوق الغانم إنه تم الاتفاق مع الحكومة في الاجتماع الذي عقد اليوم الأربعاء على منح كل مواطن يحمل رخصة قيادة 75 لتر بنزين مجانا شهريا.

يأتي هذا القرار تعويضا للمواطنين عن رفع سعر البنزين الذي أعلنته الحكومة في أول أغسطس آب بنسب تصل إلى 80 بالمئة اعتبارا من أول سبتمبر أيلول في خطوة تهدف إلى مواجهة التداعيات الناجمة عن هبوط أسعار النفط. (تغطية صحفية محمود حربي وأحمد حجاجي هاتف 0096522284820- تحرير عبد المنعم درار)