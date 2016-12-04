مصادر: هبوط إنتاج الكويت النفطي واستقرار الإماراتي في نوفمبر

دبي 4 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - قالت مصادر بصناعة النفط إن إنتاج الكويت من النفط الخام تراجع قليلا في نوفمبر تشرين الثاني إلى 2.90 مليون برميل يوميا بينما أبقت الإمارات العربية المتحدة على إنتاجها دون تغير يذكر عند 3.195 مليون برميل يوميا.

ووفقا لأرقام رسمية قدمتها الكويت والإمارات إلى أوبك فقد بلغ إنتاج الكويت في أكتوبر تشرين الأول ثلاثة ملايين برميل يوميا في حين أنتجت الإمارات 3.188 مليون برميل يوميا.

واتفقت أوبك في 30 نوفمبر تشرين الثاني على خفض الإنتاج نحو 1.2 مليون برميل يوميا اعتبارا من يناير كانون الثاني في محاولة للحد من تخمة المعروض العالمي وتعزيز أسعار النفط.