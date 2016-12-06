الكويت ستطلب اجتماعا للجنة المراقبة بين أوبك والمنتجين المستقلين في فبراير أو مارس

دبي 6 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - قال أنس الصالح وزير النفط الكويتي بالوكالة إن الكويت ستطلب عقد اجتماع للجنة المكلفة بمراقبة بمراقبة تطبيق اتفاق تخفيضات إنتاج النفط في فبراير شباط أو مارس آذار من العام المقبل مضيفا أنه سيدعو لعقد الاجتماع بصفته رئيسا للجنة.

وقال الصالح في بيان ‭‭"‬‬سنبلغ العملاء قريبا بأننا سنطبق خفضا للكميات المتعاقد عليها شهريا تمشيا مع اتفاق أوبك الأخير.

وأضاف "أثق بأن مثل هذه الخطوات ستسهم في إعادة التوازن للسوق وضمان استقراره."

واتفقت أوبك في الأسبوع الماضي على خفض الإنتاج بواقع 1.2 مليون برميل يوميا بداية من يناير كانون الثاني سعيا لتقليص تخمة المعروض وتعزيز الأسعار.

وتأمل أوبك أن يخفض المنتجون من خارجها الإنتاج بواقع 600 ألف برميل يوميا. وتعهدت روسيا بخفض إنتاجها بنحو 300 ألف برميل يوميا.

وسوف يجتمع المنتجون من أوبك وخارجها في فيينا في العاشر من الشهر الجاري لوضع اللمسات النهائية على الاتفاق.