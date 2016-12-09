مؤسسة البترول الكويتية ستخطر مشتري الخام قريبا بخفض الإمدادات

لندن 9 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - ذكرت وكالة الأنباء الكويتية اليوم الجمعة أن مؤسسة البترول الكويتية قالت إنها تواصل التنسيق من أجل خفض إنتاج النفط اعتبارا من يناير كانون الأول وإنه لم يتبق سوى وضع اللمسات الأخيرة لإبلاغ العملاء في الخارج بخفض كمياتهم التعاقدية.

ووافقت الكويت العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) على المساهمة بواقع 131 ألف برميل يوميا في خفض مزمع لإنتاج المنظمة بمقدار 1.2 مليون برميل يوميا اعتبارا من الأول من يناير كانون الثاني 2017 جرى الإعلان عنه في فيينا الأسبوع الماضي.