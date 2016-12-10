مقدمة 1-أمير الكويت يعين عصام المرزوق وزيرا للنفط

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دبي 10 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - ذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن أمير البلاد صباح الأحمد الجابر الصباح عين اليوم السبت عصام عبد المحسن المرزوق وزيرا للنفط.

وعمل المرزوق في السابق رئيسا لبورصة البلاد وعضوا في مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية.

وفاز مرشحون من المعارضة بنحو نصف مقاعد البرلمان البالغ عددها 50 مقعدا الشهر الماضي في اقتراع يرى الكويتيون أنه بمثابة استفتاء على إجراءات التقشف التي جاءت نتيجة لانخفاض أسعار النفط العالمية.

ويخشى الكثيرون في الكويت من أن تقلص الحكومة الكثير مما ظلوا ينعمون به لعقود ومن بين ذلك الرعاية الصحية والتعليم المجانيين والمنتجات الأساسية المدعمة والأراضي أو السكن الذي كان يُمنح بالمجان والقروض الحسنة للكثير من المواطنين.

ويستطيع البرلمان الكويتي تمرير تشريعات واستجواب وزراء لكن الأمير يحتفظ بحق القول الفصل في الأمور السياسية.