البرلمان الكويتي ينتخب مرزوق الغانم رئيسا

الكويت 11 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - انتخب مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي اليوم الأحد مرزوق علي الغانم رئيسا لمجلس الأمة بغالبية كبيرة ليواصل قيادته للمجلس من جديد.

وحصل الغانم على 48 صوتا من أصل 65 صوتا هم أعضاء البرلمان الخمسين بالإضافة إلى 15 وزيرا هم أعضاء بحكم المنصب في البرلمان ويحق لهم التصويت.