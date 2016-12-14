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جدول-تراجع الفائض التجاري للكويت 20% على أساس سنوي في الربع/3

Wed Dec 14, 2016 10:34am GMT
 
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14 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - أظهرت بيانات للإدارة
المركزية للإحصاء في الكويت اليوم الأربعاء انكماش فائض التجارة
الخارجية للبلاد بنسبة 20 بالمئة في الربع الثالث من 2016 عن
مستواه قبل عام ليصل إلى 1.39 مليار دينار (4.56 مليار دولار) بسبب
انخفاض أسعار النفط والغاز.

التجارة الخارجية للكويت    الربع/3    الربع/2    الربع/3
(بالمليون دينار)        2016        2016        2015 
الصادرات            3624        3563        4003
الواردات            2239        2361        2262
الفائض                1385        1202        1741
    
التغير السنوي للقيمة بالدينار (%)
الصادرات الاسمية        -9.5        -25.8
الواردات الاسمية        -1.0        -1.3

    ملحوظة: بيانات أحدث فترة غير نهائية والبيانات السابقة معدلة
تعديلا طفيفا.

 (إعداد معتز محمد للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
 