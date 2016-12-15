الكويت تتوقع 50-60 دولارا لبرميل النفط مع تنفيذ اتفاق أوبك

الكويت 15 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - قال وزير النفط الكويتي اليوم الخميس إنه بلاده عضو أوبك تتوقع أن تدور أسعار النفط بين 50 و60 دولارا للبرميل في يناير كانون الثاني عندما يبدأ سريان اتفاق خفض إنتاج المنظمة.

وأبلغ الوزير عصام عبد المحسن المرزوق المعين حديثا الصحفيين أن ذلك النطاق السعري عادل. كانت الكويت اتفقت على المساهمة بمقدار 131 ألف برميل يوميا في خفض إنتاج أوبك 1.2 مليون برميل يوميا المزمع بدء تنفيذه في أول يناير كانون الثاني 2017. (تغطية صحفية أحمد حجاجي في الكويت - إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية)