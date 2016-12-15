الكويت تستعد لتشغيل حقول المنطقة المحايدة وتلتزم باتفاق أوبك

الكويت 15 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - قال وزير النفط الكويتي اليوم الخميس إن الكويت تستعد لاستئناف الإنتاج من الحقول المشتركة مع السعودية لكن أي إمدادات إضافية ستقابلها تخفيضات من حقول أخرى.