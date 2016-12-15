الكويت تستعد لتشغيل حقول المنطقة المحايدة وتلتزم باتفاق أوبك
الكويت 15 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - قال وزير النفط الكويتي اليوم الخميس إن الكويت تستعد لاستئناف الإنتاج من الحقول المشتركة مع السعودية لكن أي إمدادات إضافية ستقابلها تخفيضات من حقول أخرى.
وأبلغ الوزير عصام عبد المحسن المرزوق الصحفيين أن إعادة تشغيل حقول النفط بالمنطقة المحايدة تنتظر القرار النهائي من القيادة السياسية.
وقال "سوف نلتزم بحصتنا في أوبك وأي إنتاج من المنطقة المقسومة سوف ينتج عنه تخفيض الإنتاج من حقول أخرى." (تغطية صحفية أحمد حجاجي في الكويت - إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية)
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