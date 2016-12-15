مقدمة 1-الكويت تستعد لتشغيل حقول المنطقة المحايدة وتلتزم باتفاق أوبك

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الكويت 15 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - قال وزير النفط الكويتي عصام المرزوق اليوم الخميس إن الكويت بدأت العمليات التحضيرية لاستئناف الانتاج من الحقول النفطية المشتركة مع السعودية لكنها بانتظار "القرار النهائي" من القيادة السياسية.

وقال الوزير للصحفيين "بدأنا في عمليات التشغيل الابتدائية.. طبعا إلى الآن لم يتم اتخاذ قرار نهائي بالتشغيل.. بانتظار القيادة السياسية."

وأكد المرزوق أن الكويت ستلتزم بحصتها الانتاجية المتفق عليها في أوبك وأن أي زيادة في الانتاج من الحقول المشتركة "سوف ينتج عنها خفض في حقول أخرى".

توصل منتجو النفط من داخل منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وخارجها الأسبوع الماضي إلى أول اتفاق منذ 2001 لخفض إنتاج الخام وتخفيف تخمة المعروض بعد تدني الأسعار لأكثر من عامين ليتحول تركيز السوق الآن إلى الالتزام بالاتفاق.

واتفقت أوبك الشهر الماضي على تقليص الإنتاج 1.2 مليون برميل يوميا من يناير كانون الثاني ويبلغ حجم إسهام السعودية في ذلك الخفض 486 ألف برميل يوميا وإسهام الكويت 131 ألف برميل يوميا.

وتوقع الوزير اليوم أن تلتزم الأطراف المختلفة سواء من داخل أوبك أو خارجها باتفاقات خفض الانتاج وأن ترتفع أسعار النفط لتصل إلى 60 دولارا للبرميل مع بدء تطبيق اتفاق أوبك.

وقال "توقعاتنا للأسعار ما بين 50 إلى 60 دولار.. مع بداية تطبيق التخفيض إن شاء الله سوف يبدأ الارتفاع ... وهي الأسعار التي نأمل بالاحتفاظ بها إن شاء الله."

وأضاف "بالنسبة لنا هذا سعر جيد ويحافظ على حصة أوبك وخارج أوبك في التصدير والاحتفاظ بعملائهم."

وسيكون على الوزير الكويتي الجديد مهمة قيادة اللجنة الوزارية المكلفة بمراقبة التزام الدول الأعضاء في أوبك بقرارها الأخير.