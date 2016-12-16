النفط يرتفع مع بدء تحقق تخفيضات الإنتاج المزمعة
سنغافورة 16 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - ارتفعت أسعار النفط اليوم الجمعة مع تنامي الأدلة على أن المنتجين في الشرق الأوسط يخطرون العملاء بتخفيضات المعروض المقبلة في إطار جهد منسق لتصريف تخمة المعروض العالمي.
وفي الساعة 0729 بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسعة سنتات عن التسوية السابقة إلى 54.11 دولار للبرميل. وزاد الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 18 سنتا إلى 51.08 دولار للبرميل.
وبدأ منتجو النفط الكويت والسعودية وأبوظبي وهم أعضاء رئيسيون بمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) إبلاغ العملاء بخفض الإمدادات من يناير كانون الثاني في إطار سعي أوبك والمنتجين الآخرين بقيادة روسيا لكبح تخمة المعروض العالمي ورفع الأسعار. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية)
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