أوبك تخاطر بإطالة أمد تخمة وقود عبر حماية آسيا من خفض الإمدادات

من هيننج جلويستاين

سنغافورة 19 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - من شأن جهود أوبك للاحتفاظ بحصتها في آسيا عبر ضمان تزويد عملائها هناك بإمدادات كافية في خضم تخفيضات واسعة في الإنتاج إطالة أمد تخمة عالمية في الوقود وإحباط مساعي المنظمة لدعم الأسعار.

ويحصل العملاء الأسيويون على نحو ثلثي صادرات المنظمة.

وستوجه السعودية -القائد الفعلي لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)- تخفيضات الإنتاج إلى المصافي في الولايات المتحدة وأوروبا بدلا من آسيا. وتتبع حليفتها الكويت استراتيجية مماثلة بل أن العراق ثاني أكبر منتجي أوبك يزيد صادراته إلى آسيا.

وقال مورجان ستانلي في مذكرة للعملاء اليوم الاثنين "يجري خفض مخصصات شركات التكرير الأمريكية والأوروبية من السعودية والكويت والإمارات."

هذا في الوقت الذي أبلغت فيه شركات تكرير في اليابان والصين وكوريا الجنوبية رويترز أنها لم تتلق إخطارات بالخفض من معظم منتجي الشرق الأوسط باستثناء قيود طفيفة من قبل أبوظبي ضمن الحدود التعاقدية.

ويخشى المنتجون من أن تسمح التخفيضات المفروضة ذاتيا في 2017 لشركات النفط الأمريكية بالتسلل واقتناص حصة سوقية.

لكن حماية آسيا يمكن أن تقوض استراتيجية أوبك في القضاء على المخزونات العالمية المتضخمة عبر تخفيضات الإنتاج في الوقت الذي تحظى فيه آسيا بمخزونات هائلة من الوقود من المرجح أن تلقي بتأثيرات سلبية على الأسعار في 2017.