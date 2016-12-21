زين العراق تدفع 64 مليون دولار لتسوية دعوى ضريبية متعلقة بالاستحواذ على عراقنا

دبي 21 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - قالت شركة زين للاتصالات المتنقلة الكويتية اليوم الأربعاء إن وحدتها زين العراق ستدفع 94 مليون دولار لتسوية دعوى ضريبية مرتبطة باستحواذها في 2007 على منافستها عراقنا من شركة أوراسكوم تليكوم المصرية.

وطالبت الهيئة العامة للضرائب العراقية زين العراق -أكبر مشغل لشبكة الهاتف المحمول في البلاد من حيث عدد المشتركين- بسداد ضريبة أرباح رأسمالية قيمتها 187 مليون دولار ناتجة عن شراء عراقنا بقيمة 1.2 مليار دولار.

وعلى غير العادة سعت الحكومة إلى فرض ضريبة الأرباح الرأسمالية على زين العراق باعتبارها مشتر للأصول بدلا من البائع وهي أوراسكوم تليكوم المصرية والتي جرى تغيير اسمها لاحقا إلى جلوبال تيلكوم.

وقالت زين في بيان إنه بموجب التسوية مع الهيئة العامة الضرائب العراقية ووزارة المالية فإن السلطات العراقية ستسقط مطالبتها ضد زين العراق وتلغي الفوائد والغرامات المرتبطة بالمديونية وتسمح لزين العراق بالاعتراض على تقديرات ضريبية إضافية فيما يخصها وشركة عراقنا للفترتين من عام 2004 إلى 2010 ومن 2004 إلى 2007.

وسيجري رفع القيود على أسهم زين العراق وحساباتها المصرفية والتي جمدتها السلطات. وقال البيان إنه سيتم دفع جزء من مبلغ التسوية باستخدام السيولة النقدية في تلك الحسابات دون أن يوضح القيمة.

ولدى مجموعة زين حسابات مصرفية مجمدة بقيمة 128 مليون دينار (418.3 مليون دولار) بسبب دعاوى قانونية مختلفة في العراق بما في ذلك المطالبة الخاصة بالأرباح الرأسمالية بحسب بيان نتائج أعمال المجموعة عن الربع الثالث.

وفي بيان منفصل للبورصة قالت مجموعة زين إنها ستكون مخصصات مالية بقيمة 42.6 مليون دولار نتيجة للتسوية.